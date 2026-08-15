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تفسیر: الأنبياء 21:3
الأنبياء
3
21:3
لاهية قلوبهم واسروا النجوى الذين ظلموا هل هاذا الا بشر مثلكم افتاتون السحر وانتم تبصرون ٣
لَاهِيَةًۭ قُلُوبُهُمْ ۗ وَأَسَرُّوا۟ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ هَلْ هَـٰذَآ إِلَّا بَشَرٌۭ مِّثْلُكُمْ ۖ أَفَتَأْتُونَ ٱلسِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ٣
لَاهِیَةً
قُلُوْبُهُمْ ؕ
وَاَسَرُّوا
النَّجْوَی ۖۗ
الَّذِیْنَ
ظَلَمُوْا ۖۗ
هَلْ
هٰذَاۤ
اِلَّا
بَشَرٌ
مِّثْلُكُمْ ۚ
اَفَتَاْتُوْنَ
السِّحْرَ
وَاَنْتُمْ
تُبْصِرُوْنَ
۟
ان کے دل کھیل کے خوگر ہوچکے ہیں اور یہ ظالم خفیہ طور پر سرگوشیاں کرتے ہیں کہ نہیں ہیں یہ (محمد ﷺ مگر تمہاری ہی طرح کے ایک انسان تو کیا تم جانتے بوجھتے جادو میں پڑنے جا رہے ہو
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Al-Sa'di
Их сердца оставались беспечными к Божьим назиданиям, потому что их не интересовало ничего, кроме мирских удовольствий. А сами они в это время предавались развлечениям, пытаясь удовлетворить свои низменные желания, совершая порочные поступки и произнося губительные речи. А ведь от них требовалось поступать совершенно иным образом. Им следовало задуматься над повелениями и запретами Аллаха, прислушаться к ним надлежащим образом, осознать их подлинный смысл и посвятить себя поклонению своему Господу, ради которого они были сотворены. Они должны были непрестанно помнить о воскрешении, расплате и воздаянии. Только так они могли достичь успеха, встать на прямой путь и очистить свои деяния. Я хочу вернуться к первому аяту этой суры, в котором Всевышний сказал, что час расплаты приблизился к людям. Существует два толкования этого откровения. Согласно первому толкованию, мусульманская община является последней религиозной общиной, а Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, - последним посланником. Вслед за ними наступит Судный час, который оказался гораздо ближе к мусульманам, нежели к представителям минувших религиозных общин. По этому поводу посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Я был отправлен вместе с Судным часом, как эти два пальца». При этом он соединил указательный и средний пальцы своей руки. Согласно второму толкованию, под расплатой в этом аяте подразумевается смерть. Это значит, что воскрешение начинается для человека с момента его смерти, потому что он попадает в мир воздаяния за совершенные деяния. Из всего сказанного следует, что положение тех, кто беспечно отворачивается от истины, удивительно. И удивительно оно, потому что смерть может настигнуть человека в любой момент: и утром, и вечером. В таком положении находятся все люди, кроме тех, кого Аллах осенил Своей божественной заботой, благодаря чему они заблаговременно готовятся к смерти и тому, что будет после нее. Затем Всевышний Аллах поведал о том, что неверующие и беззаконники шептались между собой, упрямо сопротивляясь истине и пытаясь опровергнуть ее посредством лживых доводов. Они шептались для того, чтобы прийти к соглашению по поводу Божьего посланника, да благословит его Аллах и приветствует. При этом они говорили друг другу: «Он является таким же человеком, как и вы. Чем он превосходит вас? Почему он должен занимать особое положение? Если бы кто-нибудь из вас принялся проповедовать среди людей его воззрения, то между их проповедями не было бы разницы. И, тем не менее, он пытается поставить себя выше других и превзойти окружающих. Вот почему вам не следует повиноваться ему. Не верьте ему, ибо он - всего лишь колдун! А проповедуемый им Коран является сущим колдовством. Избегайте его и предостерегайте от его чар людей. Неужели вы станете потакать колдуну, который завлекает к себе людей у вас на глазах?!» Неверующие говорили такие слова, хотя им было известно, что Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, был истинным посланником Аллаха. Они были свидетелями удивительных знамений, увидеть которые не посчастливилось другим людям. Однако злосчастие, несправедливость и упрямство заставили их отвернуться от истины. Всевышнему Аллаху было прекрасно известно обо всем, что они тайком говорили друг другу, и поэтому каждый из них понесет наказание за свои злодеяния. Вот почему далее Аллах сказал: