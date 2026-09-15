Всевышний поведал о безрассудстве многобожников, которые отказываются уверовать в Божьего посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Да осрамит их Аллах! Они полагают, что у Бога есть Сын. А другие говорят, что ангелы являются дочерьми Аллаха. Свят Аллах и бесконечно далек от этих измышлений! Что же касается ангелов, то они являются рабами, которые находятся во власти своего Господа. Он оказал им особое почтение и осенил их своей особой милостью. Он наделил их превосходными качествами и избавил от пороков и недостатков. Они же соблюдают совершенное благонравие при общении с Аллахом и неукоснительно выполняют Его повеления.