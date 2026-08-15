سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
زبان منتخب کریں۔
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
تفسیر: الأنبياء 21:1
الأنبياء
1
21:1
اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ١
ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِى غَفْلَةٍۢ مُّعْرِضُونَ ١
اِقْتَرَبَ
لِلنَّاسِ
حِسَابُهُمْ
وَهُمْ
فِیْ
غَفْلَةٍ
مُّعْرِضُوْنَ
۟ۚ
لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آچکا ہے لیکن وہ غفلت میں پڑے اعراض کیے جا رہے ہیں
تفاسیر
لیئرز
اسباق
تدبرات
جوابات
قرأت
حدیث
Aa
العربية
Al-Sa'di
Из этого аята становится ясно, насколько удивительно поведение людей, которые не извлекают пользы из увещеваний и не прислушиваются к предостережениям. Очень скоро людям предстоит ответить за содеянные злодеяния и получить вознаграждение за совершенные праведные поступки, однако они продолжают пренебрегать тем, ради чего они были сотворены, и отворачиваться от проповедей и наставлений. Они ведут себя так, словно они были сотворены только ради мирской жизни или появились на свет только ради развлечения. Всевышний Аллах продолжает увещевать их посредством проповедей и напоминаний, однако они продолжают пренебрежительно отворачиваться от них. Вот почему далее Аллах сказал: