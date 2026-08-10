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تفسیر: الأنعام 6:90
الأنعام
90
6:90
اولايك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا اسالكم عليه اجرا ان هو الا ذكرى للعالمين ٩٠
أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ۖ فَبِهُدَىٰهُمُ ٱقْتَدِهْ ۗ قُل لَّآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَـٰلَمِينَ ٩٠
اُولٰٓىِٕكَ
الَّذِیْنَ
هَدَی
اللّٰهُ
فَبِهُدٰىهُمُ
اقْتَدِهْ ؕ
قُلْ
لَّاۤ
اَسْـَٔلُكُمْ
عَلَیْهِ
اَجْرًا ؕ
اِنْ
هُوَ
اِلَّا
ذِكْرٰی
لِلْعٰلَمِیْنَ
۟۠
یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی تو آپ بھی ان کی ہدایت کی پیروی کیجیے کہہ دیجیے میں تم سے اس پر کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ یہ نہیں ہے مگر تمام جہان والوں کے لیے یاد دہانی
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Al-Sa'di
Благородному Посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, было велено следовать путем других славных пророков, и он выполнил этот приказ. Он последовал примеру своих предшественников, которые обладали самыми прекрасными качествами. Он объединил в себе эти качества и достоинства и благодаря этому превзошел остальные творения. Он стал господином посланников и вождем богобоязненных рабов. Мир и благословение Аллаха ему и всем остальным Его посланникам! Опираясь на такие рассуждения, некоторые сподвижники утверждали, что Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, был лучшим среди посланников Аллаха. Затем посланнику Аллаха было велено сказать тем, кто отвернулся от его призыва: «Я не обременяю вас материальными обязательствами и не прошу вас одарить меня богатством за то, что проповедую среди вас и довожу до вашего сведения Откровение. Если бы я поступал так, то у вас было бы основание не следовать за мной. Однако я прошу вознаграждения только от Аллаха. Я передаю вам Напоминание, из которого вы можете узнать то, что приносит вам пользу, и то, что причиняет вам вред. Благодаря этому вы можете совершать правильные поступки и остерегаться грехов. Вы можете познать своего Господа посредством Его имен и качеств, узнать о праведной морали и том, как можно обрести ее, а также о дурных качествах и путях, которые приводят к ним. И если мои проповеди являются напоминанием для творений и величайшей милостью, которую Аллах оказал Своим рабам, то вы обязаны принять их и возблагодарить Его за них».