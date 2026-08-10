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تفسیر: الأنعام 6:87
الأنعام
87
6:87
ومن ابايهم وذرياتهم واخوانهم واجتبيناهم وهديناهم الى صراط مستقيم ٨٧
وَمِنْ ءَابَآئِهِمْ وَذُرِّيَّـٰتِهِمْ وَإِخْوَٰنِهِمْ ۖ وَٱجْتَبَيْنَـٰهُمْ وَهَدَيْنَـٰهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطٍۢ مُّسْتَقِيمٍۢ ٨٧
وَمِنْ
اٰبَآىِٕهِمْ
وَذُرِّیّٰتِهِمْ
وَاِخْوَانِهِمْ ۚ
وَاجْتَبَیْنٰهُمْ
وَهَدَیْنٰهُمْ
اِلٰی
صِرَاطٍ
مُّسْتَقِیْمٍ
۟
اور ان کے آباء و اَجداد میں سے بھی ان کی نسلوں میں سے بھی اور ان کے بھائیوں میں سے بھی (ہم نے ہدایت یافتہ بنائے) اور ان کو ہم نے چن لیا اور ان کو ہدایت دی سیدھے راستے کی طرف۔
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Al-Qurtubi
قوله تعالى ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم قوله تعالى ومن آبائهم وذرياتهم من للتبعيض ; أي هدينا بعض آبائهم وذرياتهم وإخوانهم .واجتبيناهم قال مجاهد : خلصناهم ، وهو عند أهل اللغة بمعنى اخترناهم ; مشتق من جبيت الماء في الحوض أي جمعته . فالاجتباء ضم الذي تجتبيه إلى خاصتك . قال الكسائي : وجبيت الماء في الحوض جبا ، مقصور . والجابية الحوض . قال : كجابية الشيخ العراقي تفهق [ ص: 32 ] وقد تقدم معنى الاصطفاء والهداية .