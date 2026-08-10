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تفسیر: الأنعام 6:85
الأنعام
85
6:85
وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين ٨٥
وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ ۖ كُلٌّۭ مِّنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ٨٥
وَزَكَرِیَّا
وَیَحْیٰی
وَعِیْسٰی
وَاِلْیَاسَ ؕ
كُلٌّ
مِّنَ
الصّٰلِحِیْنَ
۟ۙ
اور (اُسی کی اولاد میں سے) زکریا ؑ یحییٰ ؑ عیسیٰ ؑ اور الیاس ؑ کو بھی۔ یہ سب کے سب نیکوکاروں میں سے تھے
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العربية
Al-Sa'di
Среди ведомых прямым путем были также Закария, его сын Йахья, Иса (сын Марьям) и Ильяс. Все они были праведниками, поскольку отличались своими качествами, делами и познаниями. Более того, они были предводителями праведников и вождями, достойными для подражания.