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تفسیر: الأنعام 6:83
الأنعام
83
6:83
وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم ٨٣
وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ ءَاتَيْنَـٰهَآ إِبْرَٰهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَـٰتٍۢ مَّن نَّشَآءُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌۭ ٨٣
وَتِلْكَ
حُجَّتُنَاۤ
اٰتَیْنٰهَاۤ
اِبْرٰهِیْمَ
عَلٰی
قَوْمِهٖ ؕ
نَرْفَعُ
دَرَجٰتٍ
مَّنْ
نَّشَآءُ ؕ
اِنَّ
رَبَّكَ
حَكِیْمٌ
عَلِیْمٌ
۟
یہ ہماری وہ حجت تھی جو ہم نے ابراہیم ؑ کو عطا کی تھی اس کی قوم کے خلاف ہم بلند کرتے ہیں درجے جن کے چاہتے ہیں۔ یقیناً تیرا رب حکیم اور علیم ہے۔
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[
وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ
] ئهمهی كه باسمان كرد حوجهو بهڵگهیهك بوو كه دامان به ئیبراهیم- صلى الله عليه وسلم - بهسهر قهومهكهیداو بۆی باس كردن [
نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ
] ویستمان لێ بێت پلهی ههر كهسێك بهرز ئهكهینهوه بههیدایهت بۆ ڕێگای حهق ههروهكو پلهی ئیبراهیممان- صلى الله عليه وسلم - بهرز كردهوه [
إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (٨٣)
] پهروهردگاری تۆ بهڕاستی زۆر كاربهجێ و زانایه.