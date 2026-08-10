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تفسیر: الأنعام 6:82
الأنعام
82
6:82
الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولايك لهم الامن وهم مهتدون ٨٢
ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا۟ إِيمَـٰنَهُم بِظُلْمٍ أُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ ٨٢
اَلَّذِیْنَ
اٰمَنُوْا
وَلَمْ
یَلْبِسُوْۤا
اِیْمَانَهُمْ
بِظُلْمٍ
اُولٰٓىِٕكَ
لَهُمُ
الْاَمْنُ
وَهُمْ
مُّهْتَدُوْنَ
۟۠
یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو کسی طرح کے شرک سے آلودہ نہیں کیا وہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی راہ یاب ہوں گے
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العربية
Al-Sa'di
Всевышний Аллах вынес приговор относительно верующих и неверующих. Он сообщил, что следуют прямым путем и находятся в безопасности только те, которые уверовали и не облекли свою веру в несправедливость. Такие люди избавлены от страха, наказания и несчастья и ведомы прямым путем. Если они совершенно не облекают свою веру в несправедливость, избегая не только многобожия, но и ослушания, то они защищены от любых несчастий и ведомы совершенным образом. Если же они избегают многобожия, но совершают прегрешения, то их безопасность и приверженность прямому пути не являются совершенными. Из этого прекрасного аята следует, что если человек не уверовал и поступает несправедливо, то он лишен верного руководства и находится в серьезной опасности, и уделом таких людей являются заблуждение и несчастье.