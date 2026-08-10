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تفسیر: الأنعام 6:78
الأنعام
78
6:78
فلما راى الشمس بازغة قال هاذا ربي هاذا اكبر فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون ٧٨
فَلَمَّا رَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَةًۭ قَالَ هَـٰذَا رَبِّى هَـٰذَآ أَكْبَرُ ۖ فَلَمَّآ أَفَلَتْ قَالَ يَـٰقَوْمِ إِنِّى بَرِىٓءٌۭ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ٧٨
فَلَمَّا
رَاَ
الشَّمْسَ
بَازِغَةً
قَالَ
هٰذَا
رَبِّیْ
هٰذَاۤ
اَكْبَرُ ۚ
فَلَمَّاۤ
اَفَلَتْ
قَالَ
یٰقَوْمِ
اِنِّیْ
بَرِیْٓءٌ
مِّمَّا
تُشْرِكُوْنَ
۟
پھر جب دیکھا سورج کو بہت چمکدار تو کہنے لگے ہاں یہ ہے میرا ربّ یہ سب سے بڑا ہے ! پھر جب وہ بھی غائب ہوگیا تو انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو ! میں اعلان براءت کرتا ہوں ان سب سے جنہیں تم شریک ٹھہرا رہے ہو۔
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Al-Sa'di
آپ 6:77 سے 6:78 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں
Когда появилась восходящая луна, которая отличалась от других небесных тел и светилась сильнее, он опять сделал вид, что согласен с язычниками. Ибрахим воскликнул: «Вот мой Господь!» Когда же она закатилась, он сказал: «Если мой Господь не поведет меня прямым путем, то я непременно окажусь среди заблудших». Он ощутил сильную нужду в верном руководстве своего Господа и понял, что если Он не наставит его на прямой путь, то этого не сделает никто другой, и если Он не поможет ему совершать богоугодные дела, то никто другой не окажет ему такой поддержки.