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تفسیر: الأنعام 6:74
الأنعام
74
6:74
۞ واذ قال ابراهيم لابيه ازر اتتخذ اصناما الهة اني اراك وقومك في ضلال مبين ٧٤
۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً ۖ إِنِّىٓ أَرَىٰكَ وَقَوْمَكَ فِى ضَلَـٰلٍۢ مُّبِينٍۢ ٧٤
وَاِذْ
قَالَ
اِبْرٰهِیْمُ
لِاَبِیْهِ
اٰزَرَ
اَتَتَّخِذُ
اَصْنَامًا
اٰلِهَةً ۚ
اِنِّیْۤ
اَرٰىكَ
وَقَوْمَكَ
فِیْ
ضَلٰلٍ
مُّبِیْنٍ
۟
اور یاد کرو جب کہا تھا ابراہیم ؑ نے اپنے باپ آزر سے کیا تم نے ان بتوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے ؟ میری رائے میں تو آپ اور آپ کی قوم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں
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العربية
Al-Sa'di
О Мухаммад! Вспомни историю пророка Ибрахима, помяни его добрым словом и похвали его за то, как он проповедовал единобожие и удерживал людей от язычества. Он сказал своему отцу Азару: «Неужели ты поклоняешься божествам, которые не способны принести тебе пользу или причинить вред, которые не обладают никакой властью над происходящим вокруг? Я считаю, что ты и твои соплеменники - в очевидном заблуждении, ведь вы поклоняетесь богам, которые не заслуживают поклонения, и отказываетесь от поклонения Аллаху, Который сотворил вас, одаряет вас пропитанием и управляет вами».