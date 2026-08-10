سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
زبان منتخب کریں۔
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
تفسیر: الأنعام 6:73
الأنعام
73
6:73
وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير ٧٣
وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ۖ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ ۚ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ ۚ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِى ٱلصُّورِ ۚ عَـٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَـٰدَةِ ۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ٧٣
وَهُوَ
الَّذِیْ
خَلَقَ
السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ
بِالْحَقِّ ؕ
وَیَوْمَ
یَقُوْلُ
كُنْ
فَیَكُوْنُ ؕ۬
قَوْلُهُ
الْحَقُّ ؕ
وَلَهُ
الْمُلْكُ
یَوْمَ
یُنْفَخُ
فِی
الصُّوْرِ ؕ
عٰلِمُ
الْغَیْبِ
وَالشَّهَادَةِ ؕ
وَهُوَ
الْحَكِیْمُ
الْخَبِیْرُ
۟
اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے ہیں حق کے ساتھ اور جس دن وہ کہے گا ہوجا تو وہ ہوجائے گا اس کا فرمان ہی حق ہے اور اسی کے لیے ہوگی بادشاہی جس دن صور پھونکا جائے گا وہ تمام غیب اور کھلی باتوں کا جاننے والا ہے اور وہ کمال حکمت والا اور ہر شے سے باخبر ہے
تفاسیر
لیئرز
اسباق
تدبرات
جوابات
قرأت
حدیث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ
] خوای گهوره ئهو خوایهیه كه ئاسمانهكان و زهوی دروست كردووه به حهق و دادپهروهرى [
وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ
] وه ههر كاتێكیش له ڕۆژی قیامهت كه بفهرمووێ: (كُنْ) ببه یان فهرمان بكات به زیندووبوونهوه ئهو كاته خهڵكی ههر ههمووی زیندوو ئهبێتهوه [
قَوْلُهُ الْحَقُّ
] تهنها قسهو فهرموودهو فهرمایشتی خوای گهوره حهقه به رههایى [
وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ
] وه موڵكیش ههر بۆ خوای گهورهیه لهو ڕۆژهی كه ئیسرافیل فوو ئهكات به كهڕهناو شهیپوورا له دونیاشدا موڵك ههر بۆ خوای گهورهیه بهڵام بۆیه ئهفهرمووێ: لهو ڕۆژهدا لهبهر ئهوهی لهو ڕۆژه كهس ناتوانێ بانگهشهی موڵك بكات [
عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
] خوای گهوره زانای نهێنی و پهنهان و ئاشكراكانه [
وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (٧٣)
] وه خوای گهوره زۆر كاربهجێیهو زانیاریهكی وردی ههیه بهههموو شتێك.