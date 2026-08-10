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تفسیر: الأنعام 6:68
الأنعام
68
6:68
واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين ٦٨
وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِىٓ ءَايَـٰتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا۟ فِى حَدِيثٍ غَيْرِهِۦ ۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَـٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ٱلذِّكْرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّـٰلِمِينَ ٦٨
وَاِذَا
رَاَیْتَ
الَّذِیْنَ
یَخُوْضُوْنَ
فِیْۤ
اٰیٰتِنَا
فَاَعْرِضْ
عَنْهُمْ
حَتّٰی
یَخُوْضُوْا
فِیْ
حَدِیْثٍ
غَیْرِهٖ ؕ
وَاِمَّا
یُنْسِیَنَّكَ
الشَّیْطٰنُ
فَلَا
تَقْعُدْ
بَعْدَ
الذِّكْرٰی
مَعَ
الْقَوْمِ
الظّٰلِمِیْنَ
۟
اور جب تم دیکھو لوگوں کو کہ وہ ہماری آیات میں میں میخ نکال رہے ہیں تو ان سے کنارہ کش ہوجاؤ اور اگر تمہیں شیطان بھلا دے تو یاد آجانے کے بعد ایسے ظالموں کے ساتھ مت بیٹھو
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{دانەنیشتن لە مەجلیسی خراپەكاراندا} [
وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - كاتێك ئهو كهسانه ئهبینی كه ڕۆئهچن له ئایهتهكانی ئێمه بهوهی بهدرۆی ئهزانن و ڕهتی ئهكهنهوهو گاڵتهی پێ ئهكهن [
فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ
] ئهوا تۆ پشتیان تێ بكهو لهگهڵیان دامهنیشه، وه ئهگهر دانیشتبووی ئهوه ئهو مهجلیسانه بهجێ بێله [
حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ
] تا قسهكانیان ئهگۆڕن و ئهچنه سهر باس و خواسێكی تر، كه نههی كراوه له دانیشتن لهگهڵ ئهو كهسانهی كه كوفر ئهكهن، وه نههی كردنه له دانیشتن لهگهڵ ئههلی بیدهعیشدا ئهوانیش بهههمان شێوه دروست نیه مرۆڤـ لهگهڵیان دابنیشێ [
وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٦٨)
] وه ئهگهر شهیتان ئهوهی لهبیرت بردهوه كه ههڵسیت و ئهو مهجلیسانه بهجێ بێلی دوای ئهوهی كه بیرت كهوتهوهو یادت خرایهوه ئهو كاته دامهنیشه لهگهڵ كهسانێكی ئاوا زاڵم و ستهمكار كه گاڵته به ئایهتهكانی خوای گهوره یان به سوننهتی پێغهمبهری خوا- صلى الله عليه وسلم - بكهن.