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تفسیر: الأنعام 6:67
الأنعام
67
6:67
لكل نبا مستقر وسوف تعلمون ٦٧
لِّكُلِّ نَبَإٍۢ مُّسْتَقَرٌّۭ ۚ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ٦٧
لِكُلِّ
نَبَاٍ
مُّسْتَقَرٌّ ؗ
وَّسَوْفَ
تَعْلَمُوْنَ
۟
ہر بڑی بات کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور عنقریب تمہیں معلوم ہوجائے گا
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Al-Sa'di
О Мухаммад! Твой народ счел Коран ложью, хотя это - истина, в которой нельзя усомниться. Но ты - не поручитель за них, поскольку в твои обязанности не входит запоминать их злодеяния и наказывать их за преступления. Тебе надлежит только увещевать людей и доносить до них истину, и каждое пророчество сбудется точно в установленный срок - не раньше и не позже. Вот почему очень скоро они убедятся в наказании, которое им было обещано.