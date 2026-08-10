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تفسیر: الأنعام 6:65
الأنعام
65
6:65
قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون ٦٥
قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًۭا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًۭا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ۗ ٱنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْـَٔايَـٰتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ٦٥
قُلْ
هُوَ
الْقَادِرُ
عَلٰۤی
اَنْ
یَّبْعَثَ
عَلَیْكُمْ
عَذَابًا
مِّنْ
فَوْقِكُمْ
اَوْ
مِنْ
تَحْتِ
اَرْجُلِكُمْ
اَوْ
یَلْبِسَكُمْ
شِیَعًا
وَّیُذِیْقَ
بَعْضَكُمْ
بَاْسَ
بَعْضٍ ؕ
اُنْظُرْ
كَیْفَ
نُصَرِّفُ
الْاٰیٰتِ
لَعَلَّهُمْ
یَفْقَهُوْنَ
۟
کہہ دیجیے کہ وہ قادر ہے اس پر کہ تم پر بھیج دے کوئی عذاب تمہارے اوپر سے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے اور ایک کی طاقت کا مزا دوسرے کو چکھائے دیکھو کس کس طرح ہم اپنی آیات کی تصریف کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں
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Al-Sa'di
آپ 6:65 سے 6:66 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں
Всевышний способен наслать на вас наказание отовсюду. Он может поразить вас сверху и снизу, внести раскол в ваши ряды и разделить вас на группировки. Если это произойдет, то начнется смута, вы станете убивать друг друга, и одним из вас придется вкусить жестокость других. Аллах может подвергнуть вас такому наказанию. Остерегайтесь же ослушания, дабы вас не постигла лютая кара, которая может погубить и уничтожить вас. Аллах сообщил, что Он способен подвергнуть людей суровому возмездию, однако Он снисходителен к мусульманам и не насылает на них наказание ни сверху, ни снизу. Он не обрушивает на них каменный дождь и не разверзает землю у них под ногами. Однако некоторым из них приходится вкусить жестокость людей, когда одни народы одерживают верх над другими и причиняют им описанные выше страдания. Такое земное наказание становится уроком для тех, кто внимает назиданиям и трудится. Аллах показывает людям разные знамения, каждое из которых свидетельствует об истине, дабы они осознали, ради чего они были сотворены, и уяснили для себя религиозные истины и божественные ценности.