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تفسیر: الأنعام 6:60
الأنعام
60
6:60
وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى ثم اليه مرجعكم ثم ينبيكم بما كنتم تعملون ٦٠
وَهُوَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّىٰكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰٓ أَجَلٌۭ مُّسَمًّۭى ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٦٠
وَهُوَ
الَّذِیْ
یَتَوَفّٰىكُمْ
بِالَّیْلِ
وَیَعْلَمُ
مَا
جَرَحْتُمْ
بِالنَّهَارِ
ثُمَّ
یَبْعَثُكُمْ
فِیْهِ
لِیُقْضٰۤی
اَجَلٌ
مُّسَمًّی ۚ
ثُمَّ
اِلَیْهِ
مَرْجِعُكُمْ
ثُمَّ
یُنَبِّئُكُمْ
بِمَا
كُنْتُمْ
تَعْمَلُوْنَ
۟۠
اور وہی ہے جو تمہیں وفات دیتا ہے رات کے وقت اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو دن کے وقت پھر وہ اس میں (اگلی صبح کو) تمہیں اٹھاتا ہے تاکہ (تمہاری) مدت معین پوری ہوجائے پھر اسی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ
] خوای گهوره ئهو خوایهیه كه به شهو ئێوه ئهخهوێنێ (يَتَوَفَّاكُمْ) وهفات بهمانای خهوتن دێت [
وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ
] وه زانیاری ههیه كه به ڕۆژ ئێوه چ كردهوهیهكتان كردووه له چاك و خراپ [
ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ
] پاشان بهڕۆژ بهخهبهرتان دێنێتهوه [
لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمًّى
] بۆ ئهوهی كاتێكی دیاریكراوی خۆتان بهسهر بهرن [
ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٦٠)
] پاشان گهڕانهوهتان تهنها بۆ لای خوای گهورهیه له رۆژى قیامهت پاشان خوای گهوره ههواڵتان پێ ئهدات بهو كردهوانهی كه ئێوه ئهنجامتان داوه.