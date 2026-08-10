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تفسیر: الأنعام 6:58
الأنعام
58
6:58
قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين ٥٨
قُل لَّوْ أَنَّ عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِۦ لَقُضِىَ ٱلْأَمْرُ بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّـٰلِمِينَ ٥٨
قُلْ
لَّوْ
اَنَّ
عِنْدِیْ
مَا
تَسْتَعْجِلُوْنَ
بِهٖ
لَقُضِیَ
الْاَمْرُ
بَیْنِیْ
وَبَیْنَكُمْ ؕ
وَاللّٰهُ
اَعْلَمُ
بِالظّٰلِمِیْنَ
۟
کہہ دیجیے اگر میرے پاس وہ ہوتا جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان (کبھی کا) فیصلہ طے ہوچکا ہوتا اور اللہ خوب واقف ہے ظالموں سے
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Al-Sa'di
О Пророк! Скажи тем, кто из-за своего невежества, упрямства и беззакония торопит наказание: «Если бы я распоряжался наказанием, которое вы торопите, то наслал бы его на вас, но это не принесло бы вам никакого добра. Однако власть принадлежит Выдержанному и Терпеливому Господу, Который предоставляет отсрочку даже ослушникам, совершающим дерзкие преступления, ниспосылает им пропитание и одаряет их зримыми и незримыми благами. Ему доподлинно известно о беззаконниках и их поступках, и Он предоставляет им отсрочку, но не предает их злодеяния забвению».