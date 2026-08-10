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تفسیر: الأنعام 6:57
الأنعام
57
6:57
قل اني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين ٥٧
قُلْ إِنِّى عَلَىٰ بَيِّنَةٍۢ مِّن رَّبِّى وَكَذَّبْتُم بِهِۦ ۚ مَا عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِۦٓ ۚ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَـٰصِلِينَ ٥٧
قُلْ
اِنِّیْ
عَلٰی
بَیِّنَةٍ
مِّنْ
رَّبِّیْ
وَكَذَّبْتُمْ
بِهٖ ؕ
مَا
عِنْدِیْ
مَا
تَسْتَعْجِلُوْنَ
بِهٖ ؕ
اِنِ
الْحُكْمُ
اِلَّا
لِلّٰهِ ؕ
یَقُصُّ
الْحَقَّ
وَهُوَ
خَیْرُ
الْفٰصِلِیْنَ
۟
کہہ دیجیے کہ میں تو اپنے رب کی طرف سے ایک بڑی بَیِّنَہ پر ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے۔ میرے پاس وہ شے موجود نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو فیصلے کا اختیار کسی کو نہیں سوائے اللہ کے۔ وہ حق کو کھول کر بیان کردیتا ہے اور وہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے و الا ہے
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حدیث
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العربية
Al-Sa'di
Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, было велено заявить о своей твердой убежденности в истинности его учения и порочности всего, что противоречит ему. Он принес убедительное свидетельство, которое не оставляло ни тени сомнения в его правдивости, поскольку он был самым беспристрастным из всех свидетелей. Правоверные поверили ему и увидели доказательства его правдивости настолько, насколько им позволяла вера, которой их одарил Аллах. А многобожники сочли его лжецом, хотя он совершенно не заслуживал такого отношения. Он не заслуживал ничего, кроме их доверия и признания. И поэтому им следовало знать, что если они станут и впредь отрицать его миссию, то их непременно постигнет наказание от Аллаха, поскольку Он обещал подвергнуть неверующих лютой каре, когда пожелает и как пожелает. Неверующие торопили эту кару, но Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, не обладал властью ускорить ее наступление, потому что решение принимает только Аллах. Он издает религиозные законы, ниспосылая повеления и запреты, и принимает решения о воздаянии, вознаграждая одних и наказывая других в строгом соответствии с божественной мудростью. Возражать против Его решений бессмысленно, ведь Он разъяснил Своим рабам дорогу и сообщил им истину, лишив их тем самым возможности оправдаться за совершенные преступления, дабы всякий погибший погиб при полной ясности, и всякий выживший выжил при полной ясности. Он - Наилучший из судий как в этом мире, так и в Последней жизни, потому что все Его решения и приговоры заслуживают всяческой похвалы. И восхвалять Его будут даже те, кого приговорят к наказанию и призовут к ответу за содеянное.