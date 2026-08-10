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تفسیر: الأنعام 6:55
الأنعام
55
6:55
وكذالك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين ٥٥
وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْـَٔايَـٰتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ٥٥
وَكَذٰلِكَ
نُفَصِّلُ
الْاٰیٰتِ
وَلِتَسْتَبِیْنَ
سَبِیْلُ
الْمُجْرِمِیْنَ
۟۠
اور اسی طرح ہم اپنی آیات کی تفصیل بیان کرتے ہیں تاکہ (لوگ ان پر غور و فکر کریں) اور مجرموں کا راستہ واضح ہوجائے
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العربية
Al-Sa'di
Мы разъясняем знамения и подчеркиваем разницу между прямым путем и заблуждением, между верным руководством и обольщением, дабы желающие следовать прямым путем встали на него и уяснили истину, в которую они должны верить. Мы разъясняем знамения для того, чтобы можно было различить дорогу преступников, на которой человек навлекает на себя гнев Аллаха и обрекает себя на наказание. Избежать этого и отдалиться от дороги преступников можно только тогда, когда она хорошо различима и ясна. Если же ее трудно различить, то людям не удается спастись от нее и добиться успеха.