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تفسیر: الأنعام 6:53
الأنعام
53
6:53
وكذالك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا اهاولاء من الله عليهم من بيننا اليس الله باعلم بالشاكرين ٥٣
وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍۢ لِّيَقُولُوٓا۟ أَهَـٰٓؤُلَآءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنۢ بَيْنِنَآ ۗ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّـٰكِرِينَ ٥٣
وَكَذٰلِكَ
فَتَنَّا
بَعْضَهُمْ
بِبَعْضٍ
لِّیَقُوْلُوْۤا
اَهٰۤؤُلَآءِ
مَنَّ
اللّٰهُ
عَلَیْهِمْ
مِّنْ
بَیْنِنَا ؕ
اَلَیْسَ
اللّٰهُ
بِاَعْلَمَ
بِالشّٰكِرِیْنَ
۟
اور اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمایا ہے تاکہ وہ کہیں کہ کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے خاص انعام کیا ہے ہم میں سے ؟ تو کیا اللہ زیادہ واقف نہیں ہے ان سے جو واقعتا اس کا شکر کرنے والے ہیں ؟
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Al-Sa'di
Аллах подвергает Своих рабов искушению, когда делает одних богатыми, а других - бедными; одних - знатными, а других - низкого происхождения. Когда Он одаряет верой бедняков и людей низкого происхождения, это становится искушением для богатых и знатных людей. Если они действительно хотят узнать истину и покориться ей, то они обращаются в правую веру, принимают ислам и не обращают внимания на то, что рядом с ними оказываются люди, занимающие более низкое положение в обществе или обладающие меньшим богатством. Если же они не стремятся к истине, то подобное препятствие удерживает их от следования прямым путем. Такие люди презрительно высказываются о тех, кого они считают недостойными, и не могут представить себе, что Аллах оказал милость только им. Это мешает им встать на прямой путь, и причина этого в том, что они лишены благородства и духовной чистоты. Они возражают против решения Аллаха, Который наставил на прямой путь бедняков и не повел им их самих. Однако Аллах опроверг их возражения и заявил, что Ему лучше знать, кто из рабов признателен за дарованные ему милости и готов выполнять свои обязательства, совершая праведные дела. Таких праведников Он одаряет милостью, лишая ее всех тех, кто неблагодарен и непризнателен. Он мудр и не оказывает милости тем, кто не заслуживает ее. Люди, которые возражают против Его решений, совершенно не похожи на тех бедняков и богачей, которых Он одарил правой верой, потому что они действительно - благодарные рабы. Запретив Своему посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, прогонять смиренных верующих, Всевышний Аллах повелел ему оказывать им уважение и относиться к ним учтиво и почтительно: