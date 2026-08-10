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تفسیر: الأنعام 6:51
الأنعام
51
6:51
وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ٥١
وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوٓا۟ إِلَىٰ رَبِّهِمْ ۙ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِۦ وَلِىٌّۭ وَلَا شَفِيعٌۭ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ٥١
وَاَنْذِرْ
بِهِ
الَّذِیْنَ
یَخَافُوْنَ
اَنْ
یُّحْشَرُوْۤا
اِلٰی
رَبِّهِمْ
لَیْسَ
لَهُمْ
مِّنْ
دُوْنِهٖ
وَلِیٌّ
وَّلَا
شَفِیْعٌ
لَّعَلَّهُمْ
یَتَّقُوْنَ
۟
اور خبردار کردیجیے اس (قرآن) کے ذریعے سے ان لوگوں کو جنہیں واقعتا کچھ خوف ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے اس حال میں کہ ان کے لیے نہیں ہوگا اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ کوئی سفارش کرنے والا شاید کہ (اس طرح سمجھانے سے) ان میں کچھ تقویٰ پیدا ہوجائے
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[
وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - بهو قورئانه پیرۆزه ئینزاری ئهو كهسانه بكه كه ئهترسێن لهوهی كه له ڕۆژی قیامهتدا خوای گهوره حهشریان بكات و زیندوویان بكاتهوهو لێپرسینهوهیان لهگهڵدا بكات [
لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ
] كه لهو ڕۆژهدا هیچ دۆست و خۆشهویستێكیان نیه كه دۆستایهتی و خۆشهویستییان بكات، وه هیچ پشتیوانێكیان نیه كه پشتیوانیان بێت، وه سهرخهرو تكاكارێكیان لای خوای گهوره نیه تكایان بۆ بكات [
لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (٥١)
] بهڵكو بهم ئاگاداركردنهوهو ترساندنه تهقوای خوای گهوره بكهن وه بۆ لای خوای گهوره بگهڕێنهوه.