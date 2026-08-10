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تفسیر: الأنعام 6:46
الأنعام
46
6:46
قل ارايتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من الاه غير الله ياتيكم به انظر كيف نصرف الايات ثم هم يصدفون ٤٦
قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَـٰرَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَـٰهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ۗ ٱنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْـَٔايَـٰتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ٤٦
قُلْ
اَرَءَیْتُمْ
اِنْ
اَخَذَ
اللّٰهُ
سَمْعَكُمْ
وَاَبْصَارَكُمْ
وَخَتَمَ
عَلٰی
قُلُوْبِكُمْ
مَّنْ
اِلٰهٌ
غَیْرُ
اللّٰهِ
یَاْتِیْكُمْ
بِهٖ ؕ
اُنْظُرْ
كَیْفَ
نُصَرِّفُ
الْاٰیٰتِ
ثُمَّ
هُمْ
یَصْدِفُوْنَ
۟
(اے بنی ﷺ ان سے) پوچھئے ! کیا تم نے کبھی غور کیا کہ اگر اللہ تمہاری آنکھیں اور تمہارے کان چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کردے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو دوبارہ تمہیں یہ (ساری صلاحیتیں) دلائے گا ؟ دیکھئے ہم کس طرح ان کے لیے اپنی آیات مختلف پہلوؤں سے پیش کرتے ہیں پھر بھی وہ کنارہ کشی کرتے ہیں
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العربية
Al-Sa'di
Всевышний поведал о том, что Он - не только Единственный Творец и Правитель Вселенной, но и Единственный Бог, заслуживающий обожествления и поклонения. Он способен лишить людей слуха и зрения и наложить печать на их сердца, и тогда они будут лишены слуха, зрения и разума. Кто же тогда вернет их людям? Никто, кроме Аллаха. Почему они поклоняются наряду с Ним творениям, которые ни на что не способны, пока этого не пожелает Аллах. Этот довод доказывает истинность единобожия и изобличает несостоятельность многобожия, и поэтому далее Аллах велел задуматься над всевозможными знамениями, которые проливают свет на истину и делают различимой дорогу преступников. Но, несмотря на такое совершенное разъяснение, люди продолжают отворачиваться от Его знамений.