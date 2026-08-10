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تفسیر: الأنعام 6:45
الأنعام
45
6:45
فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ٤٥
فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ ۚ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٤٥
فَقُطِعَ
دَابِرُ
الْقَوْمِ
الَّذِیْنَ
ظَلَمُوْا ؕ
وَالْحَمْدُ
لِلّٰهِ
رَبِّ
الْعٰلَمِیْنَ
۟
پھر جڑ کاٹ دی گئی اس قوم کی جس نے ظلم (اور کفر و شرک) کی روش اختیار کی تھی اور کل شکر اور تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔
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العربية
Al-Sa'di
Беззаконники были подвергнуты беспощадному наказанию, которое прервало их жизненный путь. Хвала же Аллаху, Господу миров, Который в соответствии со Своим предопределением губит неверующих и тем самым разъясняет Свои знамения. Он оказывает милость Своим приближенным, унижает Своих врагов и подтверждает правдивость всего, что проповедовали посланники.