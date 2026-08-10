سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
زبان منتخب کریں۔
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
تفسیر: الأنعام 6:44
الأنعام
44
6:44
فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون ٤٤
فَلَمَّا نَسُوا۟ مَا ذُكِّرُوا۟ بِهِۦ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَٰبَ كُلِّ شَىْءٍ حَتَّىٰٓ إِذَا فَرِحُوا۟ بِمَآ أُوتُوٓا۟ أَخَذْنَـٰهُم بَغْتَةًۭ فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ ٤٤
فَلَمَّا
نَسُوْا
مَا
ذُكِّرُوْا
بِهٖ
فَتَحْنَا
عَلَیْهِمْ
اَبْوَابَ
كُلِّ
شَیْءٍ ؕ
حَتّٰۤی
اِذَا
فَرِحُوْا
بِمَاۤ
اُوْتُوْۤا
اَخَذْنٰهُمْ
بَغْتَةً
فَاِذَا
هُمْ
مُّبْلِسُوْنَ
۟
پھر جب انہوں نے بھلا دیا اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی تو ہم نے ان پر دروازے کھول دیے ہرچیز کے یہاں تک کہ جب وہ اترانے لگے ان چیزوں پر جو انہیں مل گئی تھیں تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا پھر وہ بالکل مایوس ہو کر رہ گئے
تفاسیر
لیئرز
اسباق
تدبرات
جوابات
قرأت
حدیث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ
] كاتێك كه ئهوهی كه یادیان خرایهوه لهبیریان كرد وه پهندو ئامۆژگاریان وهرنهگرت لهو نهخۆشی و فهقیری و ههژاری و دهردو بهڵاو موسیبهتانه [
فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ
] ئهو كاته دهرگای ههموو شتێكمان لێ كردنهوه له خێرو چاكه كه بۆ (ئیستیدراجه) چونكه شایهنی هیدایهت نین، وه ههر كهسێك تاوان بكات و خوا پێى ببهخشێت ئهوه (ئیستیدراجه) با ئاگادار بێت و زوو تهوبه بكات [
حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا
] تا لهخۆبایی بوون و دڵخۆش بوون بهو نازو نیعمهتهی كه خوای گهوره پێی بهخشیبوون وه تهكهبوریان كرد [
أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً
] لهناكاودا بردماننهوه [
فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ (٤٤)
] ئهو كاته ئهوان خهفهتبارو پهشیمان و بێئومێد ئهبن بهڵام هیچ سوودێكیان پێ ناگهیهنێ، خواى گهوره ئوممهتان سزا دهدات له كاتى خۆشى و نازو نیعمهتدا.