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تفسیر: الأنعام 6:41
الأنعام
41
6:41
بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه ان شاء وتنسون ما تشركون ٤١
بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ٤١
بَلْ
اِیَّاهُ
تَدْعُوْنَ
فَیَكْشِفُ
مَا
تَدْعُوْنَ
اِلَیْهِ
اِنْ
شَآءَ
وَتَنْسَوْنَ
مَا
تُشْرِكُوْنَ
۟۠
بلکہ (مصیبت کی گھڑی میں) تم اسی کو پکارتے ہو پھر اگر وہ چاہتا ہے تو جس تکلیف کے لیے تم اسے پکارتے ہو وہ دور کردیتا ہے اور (ایسے مواقع پر) تم بھول جاتے ہو ان کو جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔
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Al-Sa'di
آپ 6:41 سے 6:42 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں
В трудные минуты вы забываете о своих божествах, потому что вам прекрасно известно, что они не приносят пользу, не причиняют вред и не распоряжаются ни жизнью, ни смертью, ни воскрешением. Когда с вами приключается несчастье, вы искренне обращаетесь с молитвами к Аллаху, потому что вам также известно, что только Он приносит пользу, причиняет вред и внимает молитвам нуждающихся. Почему же вы приобщаете к Нему сотоварищей, когда наслаждаетесь благополучным бытием? Опираетесь ли вы на логические доводы или Священные Писания? Можете ли вы обосновать справедливость своих поступков? Или же вы пытаетесь оболгать Самого Аллаха?