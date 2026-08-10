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تفسیر: الأنعام 6:39
الأنعام
39
6:39
والذين كذبوا باياتنا صم وبكم في الظلمات من يشا الله يضلله ومن يشا يجعله على صراط مستقيم ٣٩
وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا صُمٌّۭ وَبُكْمٌۭ فِى ٱلظُّلُمَـٰتِ ۗ مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَٰطٍۢ مُّسْتَقِيمٍۢ ٣٩
وَالَّذِیْنَ
كَذَّبُوْا
بِاٰیٰتِنَا
صُمٌّ
وَّبُكْمٌ
فِی
الظُّلُمٰتِ ؕ
مَنْ
یَّشَاِ
اللّٰهُ
یُضْلِلْهُ ؕ
وَمَنْ
یَّشَاْ
یَجْعَلْهُ
عَلٰی
صِرَاطٍ
مُّسْتَقِیْمٍ
۟
اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں (اور) اندھیروں میں (بھٹک رہے) ہیں جس کو اللہ چاہتا ہے گمراہ کردیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر لے آتا ہے
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[
وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ
] وه ئهو كهسانهی كه ئایهتهكانی ئێمهیان بهدرۆ زانیوه ئهوانه كهڕن هیچ شتێك نابیستن، وه لاڵن ناتوانن هیچ قسهیهك بكهن، وه له تاریكی كوفرو نهزانی و دوودڵیدان چۆن ئهمانه رێگاى راست دهدۆزنهوه [
مَنْ يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ
] ههر كهسێك خوای گهوره ویستی لێ بێت گومڕاى ئهكات به دادپهروهرى خۆى ئهوهی كه شایهنی هیدایهت نهبێ و ڕێگای هیدایهت نهگرێته بهرو بهدوای هیدایهتدا نهگهڕێ [
وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٣٩)
] وه ههر كهسێكیش كه خوای گهوره ویستی لێ بێت ئهیخاته سهر ڕێگای ڕاست بهفهزڵی خۆی ئهوهی كه شایهنی هیدایهت بێت و بهدوای هیدایهتدا بگهڕێ.