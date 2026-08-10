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تفسیر: الأنعام 6:36
الأنعام
36
6:36
۞ انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون ٣٦
۞ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۘ وَٱلْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ٣٦
اِنَّمَا
یَسْتَجِیْبُ
الَّذِیْنَ
یَسْمَعُوْنَ ؔؕ
وَالْمَوْتٰی
یَبْعَثُهُمُ
اللّٰهُ
ثُمَّ
اِلَیْهِ
یُرْجَعُوْنَ
۟
بات تو وہی قبول کریں گے جو (حقیقتاً) سنتے ہیں۔ رہے یہ مردے تو اللہ ان کو اٹھائے گا پھر وہ اسی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے
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[
إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ
] تهنها ئهو كهسانه وهڵامت ئهدهنهوه كه ببیستن بهڵام بیستنێك كه سوودی بۆیان ههبێ [
وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ
] وه مردووهكان خوای گهوره خۆی زیندوویان ئهكاتهوه، واته: ئهم كافرانه وهك مردوو وان چۆن مردوو هیچ نابیستێ وه له هیچ تێناگات ئهوانیش هیچ نابیستن و له هیچ تێناگهن، (ئهم ئایهته بهڵگهیه لهسهر ئهوهى كه مردوو قسهى زیندوو نابیستێت) [
ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (٣٦)
] بهڵام پاشان له ڕۆژی قیامهت بۆ لای خوای گهوره ئهگهڕێنهوه.