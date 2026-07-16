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الأنعام
27
6:27
ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المومنين ٢٧
وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُوا۟ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُوا۟ يَـٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِـَٔايَـٰتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢٧
وَلَوْ
تَرٰۤی
اِذْ
وُقِفُوْا
عَلَی
النَّارِ
فَقَالُوْا
یٰلَیْتَنَا
نُرَدُّ
وَلَا
نُكَذِّبَ
بِاٰیٰتِ
رَبِّنَا
وَنَكُوْنَ
مِنَ
الْمُؤْمِنِیْنَ
۟
اور کاش تم دیکھ پاتے جب یہ کھڑے کیے جائیں گے آگ کے کنارے پر تو یہ کہیں گے ہائے کاش ! کسی طرح ہمیں لوٹا دیا جائے (تو ہم تصدیق کریں گے) اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے اور ہم (پکے اور سچے) مؤمن بن جائیں گے
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[
وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ
] ئای محمد- صلى الله عليه وسلم - لهو ڕۆژهی كه ئهو كافرانه ئهبینی بهندكراون و ڕاوهستێندراون لهسهر ئاگری دۆزهخ و بهچاوى خۆیان سزاكانى ناو دۆزهخ دهبینن كه ئهوه دیمهنێكی زۆر ترسناكه. {لە رۆژی قیامەت كافران پەشیمانن لە بیروباوەڕیان} [
فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢٧)
] ئهو كاته كافران ئهڵێن: خۆزگایا ئهگهڕێندراینهوه بۆ دونیا و ئایهتهكانی خوای گهورهمان به درۆ نهئهزانی وه ئهبووین به باوهڕدارو باوهڕمان پێ ئههێناو كردهوهى چاكمان دهكرد.