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الأنعام
24
6:24
انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ٢٤
ٱنظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ ۚ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ ٢٤
اُنْظُرْ
كَیْفَ
كَذَبُوْا
عَلٰۤی
اَنْفُسِهِمْ
وَضَلَّ
عَنْهُمْ
مَّا
كَانُوْا
یَفْتَرُوْنَ
۟
دیکھو کیسے وہ جھوٹ بولیں گے اپنے اوپر اور جو افترا انہوں نے کیا ہوا تھا وہ سب ان سے گم ہوجائے گا
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قرأت
حدیث
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العربية
Al-Sa'di
Подумать только, как поразительно их поведение! Клянусь Аллахом, они измышляют ложь, которая обернется для них величайшим убытком и причинит им огромный вред, потому что божества, которым они поклоняются наряду с Аллахом, отрекутся от них и покинут их. Воистину, Аллах бесконечно далек от всего, что они измышляют!