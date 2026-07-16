سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
زبان منتخب کریں۔
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
الأنعام
23
6:23
ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ٢٣
ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلَّآ أَن قَالُوا۟ وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ٢٣
ثُمَّ
لَمْ
تَكُنْ
فِتْنَتُهُمْ
اِلَّاۤ
اَنْ
قَالُوْا
وَاللّٰهِ
رَبِّنَا
مَا
كُنَّا
مُشْرِكِیْنَ
۟
پھر نہیں ہوگی ان کی کوئی اور چال سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم مشرک نہیں تھے
تفاسیر
لیئرز
اسباق
تدبرات
جوابات
قرأت
حدیث
Aa
العربية
Al-Sa'di
Их подвергнут испытанию и спросят о божествах, которым они поклонялись, но в ответ они станут отрицать то, что они приобщали сотоварищей к Аллаху. Они будут клясться о том, что никогда не были язычниками и многобожниками.