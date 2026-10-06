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Tafsir Fathul Majid الأنعام کی تفسیر، آیت 132
الأنعام
132
6:132
ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون ١٣٢
وَلِكُلٍّۢ دَرَجَـٰتٌۭ مِّمَّا عَمِلُوا۟ ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَـٰفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ١٣٢
وَلِكُلٍّ
دَرَجٰتٌ
مِّمَّا
عَمِلُوْا ؕ
وَمَا
رَبُّكَ
بِغَافِلٍ
عَمَّا
یَعْمَلُوْنَ
۟
ہر شخص کا درجہ اُس کے عمل کے لحاظ سے ہے اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے
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Tafsir Fathul Majid
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