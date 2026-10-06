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Tafsir Fathul Majid الأنعام کی تفسیر، آیت 131
الأنعام
131
6:131
ذالك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها غافلون ١٣١
ذَٰلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍۢ وَأَهْلُهَا غَـٰفِلُونَ ١٣١
ذٰلِكَ
اَنْ
لَّمْ
یَكُنْ
رَّبُّكَ
مُهْلِكَ
الْقُرٰی
بِظُلْمٍ
وَّاَهْلُهَا
غٰفِلُوْنَ
۟
(یہ شہادت اُن سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہوجائے کہ) تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں۔
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