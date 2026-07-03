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الأنعام
115
6:115
وتمت كلمت ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم ١١٥
وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًۭا وَعَدْلًۭا ۚ لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَـٰتِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١١٥
وَتَمَّتْ
كَلِمَتُ
رَبِّكَ
صِدْقًا
وَّعَدْلًا ؕ
لَا
مُبَدِّلَ
لِكَلِمٰتِهٖ ۚ
وَهُوَ
السَّمِیْعُ
الْعَلِیْمُ
۟
اور آپ ﷺ کے رب کی بات تو سچائی اور عدل پر مبنی ہونے کے اعتبار سے درجہ کمال تک پہنچ چکی ہے اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں اور وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے
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العربية
Al-Sa'di
Аллах разъяснил, что Его слова содержат правдивые повествования и справедливые повеления и запреты. Нет более правдивых повествований и более справедливых повелений и запретов, чем те, которые Аллах ниспослал в Своем славном писании. Его слова не подлежат отмене, потому что они - высшая правда и абсолютная истина, которую невозможно исказить или заменить чем-то более совершенным. Среди Его прекрасных имен - Слышащий и Знающий. Он слышит голоса всех творений, которые обращаются к нему на разных языках со всевозможными просьбами. Он ведает обо всем очевидном и сокровенном, прошлом и будущем.