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الأنعام
104
6:104
قد جاءكم بصاير من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما انا عليكم بحفيظ ١٠٤
قَدْ جَآءَكُم بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَنْ عَمِىَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَآ أَنَا۠ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍۢ ١٠٤
قَدْ
جَآءَكُمْ
بَصَآىِٕرُ
مِنْ
رَّبِّكُمْ ۚ
فَمَنْ
اَبْصَرَ
فَلِنَفْسِهٖ ۚ
وَمَنْ
عَمِیَ
فَعَلَیْهَا ؕ
وَمَاۤ
اَنَا
عَلَیْكُمْ
بِحَفِیْظٍ
۟
) (دیکھو) تمہارے پاس آچکی ہیں بصیرت افروز باتیں تمہارے رب کی طرف سے تو اب جو کوئی بینائی سے کام لے گا تو اپنے ہی بھلے کے لیے اور جو کوئی اندھا بن جائے گا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا اور میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں ہوں
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العربية
Al-Sa'di
После разъяснения знамений и доводов, свидетельствующих об истинных ценностях и правильных устремлениях, Всевышний Аллах обратил внимание рабов на эти знамения и поведал о том, что пожинать плоды своих деяний будут только они сами. Коранические аяты наглядно разъясняют истину и позволяют сердцам разглядеть ее так же ясно, как взоры могут разглядеть солнце. А причина этого в том, что прекрасные и понятные слова откровения полностью раскрывают его истинный смысл и проливают свет на восхитительную истину. И этому не следует удивляться, ведь они ниспосланы Господом, одаряющим Свои творения многочисленными зримыми и незримыми благами. Разъяснение знамений и устранение любых неясностей тоже является одной из славных и прекрасных милостей Аллаха. Если человек извлек полезные уроки из Божьих знамений и поступал в соответствии с их требованиями, то он поступил во благо себе, потому что Аллах богат и достоин похвалы. Если же человек увидел знамения, но не постиг их смысла; услышал предостережение, но не принял его во внимание; и понял истину, но не смирился перед ней, то он навредил только самому себе. Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, не было поручено наблюдать за людьми и запоминать их деяния. В его обязанности входило разъяснить им истину, и он выполнил свои обязанности и донес до человечества ниспосланное ему Откровение. Ему было поручено только это, и он не будет нести ответственности за все остальное.