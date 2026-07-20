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الأحزاب
56
33:56
ان الله وملايكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ٥٦
إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَـٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ٥٦
اِنَّ
اللّٰهَ
وَمَلٰٓىِٕكَتَهٗ
یُصَلُّوْنَ
عَلَی
النَّبِیِّ ؕ
یٰۤاَیُّهَا
الَّذِیْنَ
اٰمَنُوْا
صَلُّوْا
عَلَیْهِ
وَسَلِّمُوْا
تَسْلِیْمًا
۟
یقینا اللہ اور اس کے فرشتے رحمتیں نازل کرتے ہیں نبی ﷺ پر } اے ایمان والو ! تم بھی آپ ﷺ پر رحمتیں اور سلام بھیجا کرو
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تدبر ہر صارف کی ذاتی رائے پر مبنی ہے (جس کے معیار کا جائزہ لیا جاتا ہے) اس کومستند تفسیر یا شرعی اصول/فتویٰ نہ سمجھا جائے۔
Iraj Marjan
فالو
44 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 56:33، 128:9
ہماری زندگی میں کئی بار ہمیں بہت سے مخلص رشتے ملتے ہیں۔ جن کا خلوص، جنکا احساس، جنکی ہم پر مسلسل توجہ ہمیں کافی بار نقصان سے بچائے رکھتی ہے۔ ایسے مخلص رشتوں میں والدین کا اولاد کے ساتھ رشتہ بھی شامل ہے۔ اور ایسے ہی ہمارے لئے ہمارے مخلص دوست بھی ہوتے ہیں۔ کافی بار زندگی میں ایسے ہوتا ہے کہ ہم خود کو خود مختار سمجھ کر اور اپنی فہم و فراست پر یقین کرتے ہوئے اپنے لئے کچھ فیصلے لینا چاہتے ہیں پر ہمارے والدین ہمیں اس راستے پہ چلنے سے روک رہے ہوتے ہیں۔...
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10
6
قرآن ریفلیکٹ اردو
فالو
46 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 56:33
✨نئی ماہانہ تھیم کا اعلان!✨
جب ہم ربیع الاوّل کے مہینے میں داخل ہوتے ہیں، وہ مہینہ جس میں ہمارے محبوب نبی محمد ﷺ کی ولادت ہوئی، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ قرآن کی ان آیات پر غور کریں جو آپ ﷺ کا ذکر کرتی ہیں۔ وہ آیات جو ہمیں آپ ﷺ کے بلند اخلاق، آپ ﷺ کے مشن اور آپ ﷺ کے اللہ کے ساتھ قرب کی یاد دلاتی ہیں۔
چند پہلو جن پر تدبر کیا جا سکتا ہے:
* اللہ کا پیغام پہنچانے کے مشن کی تکمیل میں آپ ﷺ کی بے لوث جدوجہد۔
* اپنے خالق کے سامنے کھڑے ہونے میں آپ ﷺ کا...
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6
2
Tafshala Chheena
فالو
2 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 56:33
ہم زندگی میں جب بھی کچھ اچھا شامل کرتے ہیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا ریوارڈ ہمیں نا دیا جائے۔ اللّٰہ تعالیٰ ہمیشہ بہترین اجر سے نوازتے ہیں۔ پچھلے کچھ عرصے سے میں اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کر رہی تھی۔ یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی کہ بس جب بھی ذہن میں آئے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔
لیکن آپ یقین کیجیۓ میں نے بدلاؤ دیکھا ہے۔ بے سکون سی زندگی میں کچھ ٹھہراؤ اور آسودگی آ گئی ہے۔ میرے وہ کام جو پچھلے کچھ سالوں سے...
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9
4
Maryam Tahir
فالو
2 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 56:33
آپ سب یقیناً نبی اکرم علیہ الصلوۃ و السلام پر درود بھیجنے کی اہمیت اور فضیلت سے بخوبی واقف ہوں گے. میری اس تحریر کا مقصد اس کی تفصیل میں جانا نہیں ہے. میں تو محض اپنی عاجزی اور انکساری کا ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرنا چاہتی ہوں. کچھ عرصہ پہلے سورة الاحزاب کی تلاوت کرتے وقت جب میں اس آیت پر پہنچی
یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے رحمتیں نازل کرتے ہیں نبی( صلی الله علیہ و سلم) پر، اے ایمان والو! تم بھی آپ صلی الله علیہ و سلم پر رحمتیں اور سلام بھیجا کرو...
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16
8
furqan Ahmed
فالو
10 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 56:33
What if the Prophet ﷺ replied to YOU?
The Prophet ﷺ said,
“No one sends greetings upon me but Allah returns my soul to me so that I may return his greetings.” (Sunan Abi Dawud)
Moreover:
The Prophet ﷺ said:
"Increase your supplications for blessings upon me on Friday, for they are presented to me." (Sunan Abi Dawud)
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ
“O Allah, send Your blessings and peace upon Muhammad ﷺ.”
🌙 Every Salawat you rec...
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3
Iraj Marjan
فالو
40 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 56:33، 1:64
For a believer, Allah has granted such a dignified station that when he glorifies the Creator, he moves in harmony with all the creatures of the heavens and the earth — and when he glorifies the Beloved of the Creator, he moves in harmony with the Creator Himself.
سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَاءَ نَفْسِهِ، وَزِينَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ
اللّٰهُمَّ صَلِّ أَفضَلَ صَلَوَاتِكَ علىٰ أَشرَفِ مَخلُوقَاتِكَ سَيِّدنَا ...
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7
2
Hammad Fahim
فالو
46 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 56:33
✨NEW MONTHLY THEME ANNOUNCEMENT!✨
As we witness Rabi‘ al-Awwal, the month in which our beloved Prophet Muhammad (peace be upon him) was born, we invite you to reflect on the Qur’anic verses that commemorate him, verses that remind us of his noble character, his mission, and his closeness to Allah.
Here are some points for reflection:
-His selfless pursuit in fulfilling the mission of delivering Allah’s message.
-His deep awe and reverence in ...
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23
3
A Siddiqui
فالو
گزشتہ سال
·
حوالہ
آیت 56:33
I turn to the prescription in this verse when I'm disappointed in myself or have failed at something. Saying salawat upon the Prophet ﷺ brings me peace of mind during these times, Alhamdullilah- because how can anyone be a failure in the moment they are engaging in something that Allah does, and that the angels do as well? May Allah grant us eternal success.
What impact has saying salawat upon the Prophet ﷺ had on your life?
What verse or vers...
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34
10
UmAyoub
فالو
4 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 56:33
*Concern of this world: Worry and Distress
*Concern of hereafter: Sins
Both concerns are lifted by sending blessing on the prophet peace be upon Him
When the companion Ubai Ibn Ka’ab asked the Messenger what would happen if he dedicated all of his supplications towards sending blessings on the Prophet Muhammad ﷺ .
The Prophet replied 'Your needs will be satisfied and your sins will be forgiven'.
0
0
Rushana Roberts
فالو
5 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 56:33
Asalaamu Alaykum
When I think about Islam and how grateful I should be and that Allah could replace me with someone far better. It's an honor to be Muslim. That when I stand before Allah, I should wear my best clothes, because I am standing before Al Malik, Al Khaliq, and Al-Bari five times a day. Secondly, I should show gratitude to the best creation. Nabi Muhammed Mustafa Salalaahu Alayhi Wasalam. He taught his companions how to pray how the ...
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5
3
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