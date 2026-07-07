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الذاريات
40
51:40
فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم ٤٠
فَأَخَذْنَـٰهُ وَجُنُودَهُۥ فَنَبَذْنَـٰهُمْ فِى ٱلْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌۭ ٤٠
فَاَخَذْنٰهُ
وَجُنُوْدَهٗ
فَنَبَذْنٰهُمْ
فِی
الْیَمِّ
وَهُوَ
مُلِیْمٌ
۟ؕ
سو ہم نے پکڑا اس کو اور اس کے لشکروں کو اور انہیں پھینک دیا سمندر میں اور وہ ملامت زدہ تھا۔
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تفسیر ابنِ کثیر
آپ 51:39 سے 51:46 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں
گناہ گاروں کا انجام ٭٭
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صفحہ نمبر8815
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صفحہ نمبر8816
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صفحہ نمبر8817