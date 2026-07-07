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الذاريات
39
51:39
فتولى بركنه وقال ساحر او مجنون ٣٩
فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِۦ وَقَالَ سَـٰحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌۭ ٣٩
فَتَوَلّٰی
بِرُكْنِهٖ
وَقَالَ
سٰحِرٌ
اَوْ
مَجْنُوْنٌ
۟
تو اس نے منہ موڑ لیا اپنی شان و شوکت کے گھمنڈ میں اور کہا کہ یہ ساحر ہے یا مجنون ہے۔
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العربية
عبداللہ محمد ابوبکر اور شیخ ناصر خامس
Fir'awn akayapa mgongo akighurika nguvu zake na wasaidizi wake na akasema kuhusu Mūsā, «Yeye ni mchawi au ni mwendawazimu,»