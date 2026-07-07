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الذاريات
37
51:37
وتركنا فيها اية للذين يخافون العذاب الاليم ٣٧
وَتَرَكْنَا فِيهَآ ءَايَةًۭ لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ٣٧
وَتَرَكْنَا
فِیْهَاۤ
اٰیَةً
لِّلَّذِیْنَ
یَخَافُوْنَ
الْعَذَابَ
الْاَلِیْمَ
۟ؕ
اور ہم نے اس میں ایک نشانی چھوڑ دی ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہوں دردناک عذاب سے۔
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Al-Sa'di
آپ 51:37 سے 51:38 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں
А страшатся лютой кары только те, кто извлекает уроки из назиданий Аллаха и кто знает, как правдивы Его посланники и как мучительно Его наказание. Из этой истории можно сделать следующие выводы: 1. Премудрый Аллах поведал Своим рабам о жизни самых лучших и самых худших людей, дабы люди поразмыслили над тем, какая участь ожидает тех и других. 2. Всевышний начал повествование об Ибрахиме вопросом, чтобы подчеркнуть великие заслуги этого пророка и большую значимость самого повествования. 3. Религия Аллаха поощряет гостеприимство, которое было одним из качеств возлюбленного Аллаха Ибрахима. Именно путем этого славного посланника Всевышний повелел следовать Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, и мусульманам. Гостеприимство Ибрахима отмечается в этой суре как похвальная и благородная черта. 4. Хозяин дома должен оказывать гостям почтение добрым словом и уважительным обхождением. Аллах назвал гостей Ибрахима почтенными, не только потому что они почтенны перед Аллахом, но и потому что Ибрахим оказал им почтением достойным приемом. Всевышний сообщил о том, как обходителен был пророк в своих словах и поступках. 5. Дом Ибрахима был пристанищем для гостей и путников, о чем свидетельствует тот факт, что ангелы вошли в дом, не спросив разрешения. Затем, соблюдая вежливость и приличие, они первыми поздоровались с Ибрахимом, и он ответил на их слова приветствия более полным приветствием, на что указывает использованный в двадцать пятом аяте оборот арабского языка. Речь идет об именном предложении, которое в данном случае подразумевает незавершенность фразы и наличие продолжения. 6. При общении с незнакомым человеком разрешается спросить о его имени, потому что это может принести в дальнейшем много пользы. 7. Ибрахим назвал гостей людьми незнакомыми, что подчеркивает его благовоспитанность и умение вести беседу. Он не сказал: «Я не знаю, кто вы». Обратите внимание на большую разницу между этими двумя фразами. 8. Увидев гостей, Ибрахим поспешил поскорее принести им угощение, потому что доброе дело лучше всего делать сразу. 9. Гостю разрешается подавать кушанье, которое предназначалось не для него. Такое поведение не является неуважением к гостю, а свидетельствует об уважительном отношении к нему. Именно так пророк Ибрахим почтил своих посетителей. 10. Пророк Ибрахим жил в достатке, поскольку у него в доме был жирный теленок, и ему не понадобилось отправляться на рынок или к соседям. 11. Возлюбленный Аллаха Ибрахим сам ухаживал за гостями и заслужил право называться господином Его гостеприимных рабов. 12. Ибрахим положил угощение непосредственно перед гостями, а не предложил им пересесть, чтобы отведать поданное им блюдо. Такое поведение более предпочтительно и более учтиво. 13. Предлагая ангелам поесть, Ибрахим был особенно вежлив и сказал: «Не отведаете ли?» Он не сказал: «Поешьте!» или что-либо в этом роде, а использовал самое уважительное обращение. Это говорит о том, как учтиво следует обращаться с гостями, особенно, если приглашаешь их поесть. Добропорядочный мусульманин должен брать пример с этого славного пророка и пользоваться самыми изысканными выражениями, например: «Не отведаете ли вместе с нами? Не окажите ли нам честь?! Не обрадуете ли нас своим присутствием?» 14. Если человек видит, что его собеседник напуган или встревожен, то он должен попытаться успокоить его и рассеять его тревогу и волнение. Именно так поступили ангелы, когда увидели, как встревожен Ибрахим. Они сказали ему: «Не бойся», - а затем сообщили ему радостную весть о рождении сына. 15. Жена Ибрахима Сара была так обрадована этим известием, что повела себя весьма необычным образом, стала бить себя по лицу и даже кричать. 16. Всевышний вознаградил Ибрахима и Сару, почтив их радостной вестью о рождении мудрого сына.