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الذاريات
30
51:30
قالوا كذالك قال ربك انه هو الحكيم العليم ٣٠
قَالُوا۟ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ٣٠
قَالُوْا
كَذٰلِكِ ۙ
قَالَ
رَبُّكِ ؕ
اِنَّهٗ
هُوَ
الْحَكِیْمُ
الْعَلِیْمُ
۟
انہوں نے کہا : ایسا ہی فرمایا ہے آپ کے رب نے۔ یقینا وہ سب کچھ جاننے والا بھی ہے اور بہت حکمت والا بھی۔
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العربية
Al-Qurtubi
قالوا كذلك أي كما قلنا لك وأخبرناك قال ربك فلا تشكي فيه ، وكان بين البشارة والولادة سنة وكانت سارة لم تلد قبل ذلك فولدت وهي بنت تسع وتسعين سنة ، وإبراهيم يومئذ ابن مائة سنة وقد مضى هذا .إنه هو الحكيم العليم حكيم فيما يفعله عليم بمصالح خلقه .