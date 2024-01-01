وَذَرِ

الَّذِیْنَ

اتَّخَذُوْا

دِیْنَهُمْ

لَعِبًا

وَّلَهْوًا

وَّغَرَّتْهُمُ

الْحَیٰوةُ

الدُّنْیَا

وَذَكِّرْ

بِهٖۤ

اَنْ

تُبْسَلَ

نَفْسٌ

بِمَا

كَسَبَتْ ۖۗ

لَیْسَ

لَهَا

مِنْ

دُوْنِ

اللّٰهِ

وَلِیٌّ

وَّلَا

شَفِیْعٌ ۚ

وَاِنْ

تَعْدِلْ

كُلَّ

عَدْلٍ

لَّا

یُؤْخَذْ

مِنْهَا ؕ

اُولٰٓىِٕكَ

الَّذِیْنَ

اُبْسِلُوْا

بِمَا

كَسَبُوْا ۚ

لَهُمْ

شَرَابٌ

مِّنْ

حَمِیْمٍ

وَّعَذَابٌ

اَلِیْمٌ

بِمَا

كَانُوْا

یَكْفُرُوْنَ

۟۠

قُلْ

اَنَدْعُوْا

مِنْ

دُوْنِ

اللّٰهِ

مَا

لَا

یَنْفَعُنَا

وَلَا

یَضُرُّنَا

وَنُرَدُّ

عَلٰۤی

اَعْقَابِنَا

بَعْدَ

اِذْ

هَدٰىنَا

اللّٰهُ

كَالَّذِی

اسْتَهْوَتْهُ

الشَّیٰطِیْنُ

فِی

الْاَرْضِ

حَیْرَانَ ۪

لَهٗۤ

اَصْحٰبٌ

یَّدْعُوْنَهٗۤ

اِلَی

الْهُدَی

ائْتِنَا ؕ

قُلْ

اِنَّ

هُدَی

اللّٰهِ

هُوَ

الْهُدٰی ؕ

وَاُمِرْنَا

لِنُسْلِمَ

لِرَبِّ

الْعٰلَمِیْنَ

۟ۙ

وَاَنْ

اَقِیْمُوا

الصَّلٰوةَ

وَاتَّقُوْهُ ؕ

وَهُوَ

الَّذِیْۤ

اِلَیْهِ

تُحْشَرُوْنَ

۟

وَهُوَ

الَّذِیْ

خَلَقَ

السَّمٰوٰتِ

وَالْاَرْضَ

بِالْحَقِّ ؕ

وَیَوْمَ

یَقُوْلُ

كُنْ

فَیَكُوْنُ ؕ۬

قَوْلُهُ

الْحَقُّ ؕ

وَلَهُ

الْمُلْكُ

یَوْمَ

یُنْفَخُ

فِی

الصُّوْرِ ؕ

عٰلِمُ

الْغَیْبِ

وَالشَّهَادَةِ ؕ

وَهُوَ

الْحَكِیْمُ

الْخَبِیْرُ