قُلْ

اِنِّیْ

نُهِیْتُ

اَنْ

اَعْبُدَ

الَّذِیْنَ

تَدْعُوْنَ

مِنْ

دُوْنِ

اللّٰهِ ؕ

قُلْ

لَّاۤ

اَتَّبِعُ

اَهْوَآءَكُمْ ۙ

قَدْ

ضَلَلْتُ

اِذًا

وَّمَاۤ

اَنَا

مِنَ

الْمُهْتَدِیْنَ

۟

قُلْ

اِنِّیْ

عَلٰی

بَیِّنَةٍ

مِّنْ

رَّبِّیْ

وَكَذَّبْتُمْ

بِهٖ ؕ

مَا

عِنْدِیْ

مَا

تَسْتَعْجِلُوْنَ

بِهٖ ؕ

اِنِ

الْحُكْمُ

اِلَّا

لِلّٰهِ ؕ

یَقُصُّ

الْحَقَّ

وَهُوَ

خَیْرُ

الْفٰصِلِیْنَ

۟

قُلْ

لَّوْ

اَنَّ

عِنْدِیْ

مَا

تَسْتَعْجِلُوْنَ

بِهٖ

لَقُضِیَ

الْاَمْرُ

بَیْنِیْ

وَبَیْنَكُمْ ؕ

وَاللّٰهُ

اَعْلَمُ

بِالظّٰلِمِیْنَ

۟

وَعِنْدَهٗ

مَفَاتِحُ

الْغَیْبِ

لَا

یَعْلَمُهَاۤ

اِلَّا

هُوَ ؕ

وَیَعْلَمُ

مَا

فِی

الْبَرِّ

وَالْبَحْرِ ؕ

وَمَا

تَسْقُطُ

مِنْ

وَّرَقَةٍ

اِلَّا

یَعْلَمُهَا

وَلَا

حَبَّةٍ

فِیْ

ظُلُمٰتِ

الْاَرْضِ

وَلَا

رَطْبٍ

وَّلَا

یَابِسٍ

اِلَّا

فِیْ

كِتٰبٍ

مُّبِیْنٍ