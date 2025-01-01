وَلَوْ

نَزَّلْنَا

عَلَیْكَ

كِتٰبًا

فِیْ

قِرْطَاسٍ

فَلَمَسُوْهُ

بِاَیْدِیْهِمْ

لَقَالَ

الَّذِیْنَ

كَفَرُوْۤا

اِنْ

هٰذَاۤ

اِلَّا

سِحْرٌ

مُّبِیْنٌ

۟

وَقَالُوْا

لَوْلَاۤ

اُنْزِلَ

عَلَیْهِ

مَلَكٌ ؕ

وَلَوْ

اَنْزَلْنَا

مَلَكًا

لَّقُضِیَ

الْاَمْرُ

ثُمَّ

لَا

یُنْظَرُوْنَ

۟

وَلَوْ

جَعَلْنٰهُ

مَلَكًا

لَّجَعَلْنٰهُ

رَجُلًا

وَّلَلَبَسْنَا

عَلَیْهِمْ

مَّا

یَلْبِسُوْنَ

۟

وَلَقَدِ

اسْتُهْزِئَ

بِرُسُلٍ

مِّنْ

قَبْلِكَ

فَحَاقَ

بِالَّذِیْنَ

سَخِرُوْا

مِنْهُمْ

مَّا

كَانُوْا

بِهٖ

یَسْتَهْزِءُوْنَ

۟۠

قُلْ

سِیْرُوْا

فِی

الْاَرْضِ

ثُمَّ

انْظُرُوْا

كَیْفَ

كَانَ

عَاقِبَةُ

الْمُكَذِّبِیْنَ