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اَمْ
لَهُمْ
اِلٰهٌ
غَیْرُ
اللّٰهِ ؕ
سُبْحٰنَ
اللّٰهِ
عَمَّا
یُشْرِكُوْنَ
۟
وَاِنْ
یَّرَوْا
كِسْفًا
مِّنَ
السَّمَآءِ
سَاقِطًا
یَّقُوْلُوْا
سَحَابٌ
مَّرْكُوْمٌ
۟
فَذَرْهُمْ
حَتّٰی
یُلٰقُوْا
یَوْمَهُمُ
الَّذِیْ
فِیْهِ
یُصْعَقُوْنَ
۟ۙ
یَوْمَ
لَا
یُغْنِیْ
عَنْهُمْ
كَیْدُهُمْ
شَیْـًٔا
وَّلَا
هُمْ
یُنْصَرُوْنَ
۟ؕ
وَاِنَّ
لِلَّذِیْنَ
ظَلَمُوْا
عَذَابًا
دُوْنَ
ذٰلِكَ
وَلٰكِنَّ
اَكْثَرَهُمْ
لَا
یَعْلَمُوْنَ
۟
وَاصْبِرْ
لِحُكْمِ
رَبِّكَ
فَاِنَّكَ
بِاَعْیُنِنَا
وَسَبِّحْ
بِحَمْدِ
رَبِّكَ
حِیْنَ
تَقُوْمُ
۟ۙ
وَمِنَ
الَّیْلِ
فَسَبِّحْهُ
وَاِدْبَارَ
النُّجُوْمِ
۟۠