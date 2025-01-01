وَالَّذِیْنَ

اٰمَنُوْا

وَاتَّبَعَتْهُمْ

ذُرِّیَّتُهُمْ

بِاِیْمَانٍ

اَلْحَقْنَا

بِهِمْ

ذُرِّیَّتَهُمْ

وَمَاۤ

اَلَتْنٰهُمْ

مِّنْ

عَمَلِهِمْ

مِّنْ

شَیْءٍ ؕ

كُلُّ

امْرِىۢ

بِمَا

كَسَبَ

رَهِیْنٌ

۟

وَاَمْدَدْنٰهُمْ

بِفَاكِهَةٍ

وَّلَحْمٍ

مِّمَّا

یَشْتَهُوْنَ

۟

یَتَنَازَعُوْنَ

فِیْهَا

كَاْسًا

لَّا

لَغْوٌ

فِیْهَا

وَلَا

تَاْثِیْمٌ

۟

وَیَطُوْفُ

عَلَیْهِمْ

غِلْمَانٌ

لَّهُمْ

كَاَنَّهُمْ

لُؤْلُؤٌ

مَّكْنُوْنٌ

۟

وَاَقْبَلَ

بَعْضُهُمْ

عَلٰی

بَعْضٍ

یَّتَسَآءَلُوْنَ

۟

قَالُوْۤا

اِنَّا

كُنَّا

قَبْلُ

فِیْۤ

اَهْلِنَا

مُشْفِقِیْنَ

۟

فَمَنَّ

اللّٰهُ

عَلَیْنَا

وَوَقٰىنَا

عَذَابَ

السَّمُوْمِ

۟

اِنَّا

كُنَّا

مِنْ

قَبْلُ

نَدْعُوْهُ ؕ

اِنَّهٗ

هُوَ

الْبَرُّ

الرَّحِیْمُ