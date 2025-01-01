فٰكِهِیْنَ
بِمَاۤ
اٰتٰىهُمْ
رَبُّهُمْ ۚ
وَوَقٰىهُمْ
رَبُّهُمْ
عَذَابَ
الْجَحِیْمِ
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3

( فاكهين ) معجبين بذلك ناعمين ( بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم ) ويقال لهم :