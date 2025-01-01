یَوْمَ
یُدَعُّوْنَ
اِلٰی
نَارِ
جَهَنَّمَ
دَعًّا
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3

যেদিন তাদেরকে ধাক্কা মারতে মারতে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের আগুনের দিকে