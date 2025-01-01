لَوْ
اَنَّ
عِنْدَنَا
ذِكْرًا
مِّنَ
الْاَوَّلِیْنَ
۟ۙ
3

‘পূর্ববর্তীদের কিতাবের মত যদি আমাদের কোন কিতাব থাকত,