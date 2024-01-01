اِنَّ

قَارُوْنَ

كَانَ

مِنْ

قَوْمِ

مُوْسٰی

فَبَغٰی

عَلَیْهِمْ ۪

وَاٰتَیْنٰهُ

مِنَ

الْكُنُوْزِ

مَاۤ

اِنَّ

مَفَاتِحَهٗ

لَتَنُوْٓاُ

بِالْعُصْبَةِ

اُولِی

الْقُوَّةِ ۗ

اِذْ

قَالَ

لَهٗ

قَوْمُهٗ

لَا

تَفْرَحْ

اِنَّ

اللّٰهَ

لَا

یُحِبُّ

الْفَرِحِیْنَ

۟

وَابْتَغِ

فِیْمَاۤ

اٰتٰىكَ

اللّٰهُ

الدَّارَ

الْاٰخِرَةَ

وَلَا

تَنْسَ

نَصِیْبَكَ

مِنَ

الدُّنْیَا

وَاَحْسِنْ

كَمَاۤ

اَحْسَنَ

اللّٰهُ

اِلَیْكَ

وَلَا

تَبْغِ

الْفَسَادَ

فِی

الْاَرْضِ ؕ

اِنَّ

اللّٰهَ

لَا

یُحِبُّ

الْمُفْسِدِیْنَ

۟

قَالَ

اِنَّمَاۤ

اُوْتِیْتُهٗ

عَلٰی

عِلْمٍ

عِنْدِیْ ؕ

اَوَلَمْ

یَعْلَمْ

اَنَّ

اللّٰهَ

قَدْ

اَهْلَكَ

مِنْ

قَبْلِهٖ

مِنَ

الْقُرُوْنِ

مَنْ

هُوَ

اَشَدُّ

مِنْهُ

قُوَّةً

وَّاَكْثَرُ

جَمْعًا ؕ

وَلَا

یُسْـَٔلُ

عَنْ

ذُنُوْبِهِمُ

الْمُجْرِمُوْنَ

۟

فَخَرَجَ

عَلٰی

قَوْمِهٖ

فِیْ

زِیْنَتِهٖ ؕ

قَالَ

الَّذِیْنَ

یُرِیْدُوْنَ

الْحَیٰوةَ

الدُّنْیَا

یٰلَیْتَ

لَنَا

مِثْلَ

مَاۤ

اُوْتِیَ

قَارُوْنُ ۙ

اِنَّهٗ

لَذُوْ

حَظٍّ

عَظِیْمٍ

۟

وَقَالَ

الَّذِیْنَ

اُوْتُوا

الْعِلْمَ

وَیْلَكُمْ

ثَوَابُ

اللّٰهِ

خَیْرٌ

لِّمَنْ

اٰمَنَ

وَعَمِلَ

صَالِحًا ۚ

وَلَا

یُلَقّٰىهَاۤ

اِلَّا

الصّٰبِرُوْنَ

۟

فَخَسَفْنَا

بِهٖ

وَبِدَارِهِ

الْاَرْضَ ۫

فَمَا

كَانَ

لَهٗ

مِنْ

فِئَةٍ

یَّنْصُرُوْنَهٗ

مِنْ

دُوْنِ

اللّٰهِ ۗ

وَمَا

كَانَ

مِنَ

الْمُنْتَصِرِیْنَ

۟

وَاَصْبَحَ

الَّذِیْنَ

تَمَنَّوْا

مَكَانَهٗ

بِالْاَمْسِ

یَقُوْلُوْنَ

وَیْكَاَنَّ

اللّٰهَ

یَبْسُطُ

الرِّزْقَ

لِمَنْ

یَّشَآءُ

مِنْ

عِبَادِهٖ

وَیَقْدِرُ ۚ

لَوْلَاۤ

اَنْ

مَّنَّ

اللّٰهُ

عَلَیْنَا

لَخَسَفَ

بِنَا ؕ

وَیْكَاَنَّهٗ

لَا

یُفْلِحُ

الْكٰفِرُوْنَ