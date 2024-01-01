اِنَّكَ

لَا

تَهْدِیْ

مَنْ

اَحْبَبْتَ

وَلٰكِنَّ

اللّٰهَ

یَهْدِیْ

مَنْ

یَّشَآءُ ۚ

وَهُوَ

اَعْلَمُ

بِالْمُهْتَدِیْنَ

۟

وَقَالُوْۤا

اِنْ

نَّتَّبِعِ

الْهُدٰی

مَعَكَ

نُتَخَطَّفْ

مِنْ

اَرْضِنَا ؕ

اَوَلَمْ

نُمَكِّنْ

لَّهُمْ

حَرَمًا

اٰمِنًا

یُّجْبٰۤی

اِلَیْهِ

ثَمَرٰتُ

كُلِّ

شَیْءٍ

رِّزْقًا

مِّنْ

لَّدُنَّا

وَلٰكِنَّ

اَكْثَرَهُمْ

لَا

یَعْلَمُوْنَ

۟

وَكَمْ

اَهْلَكْنَا

مِنْ

قَرْیَةٍ

بَطِرَتْ

مَعِیْشَتَهَا ۚ

فَتِلْكَ

مَسٰكِنُهُمْ

لَمْ

تُسْكَنْ

مِّنْ

بَعْدِهِمْ

اِلَّا

قَلِیْلًا ؕ

وَكُنَّا

نَحْنُ

الْوٰرِثِیْنَ

۟

وَمَا

كَانَ

رَبُّكَ

مُهْلِكَ

الْقُرٰی

حَتّٰی

یَبْعَثَ

فِیْۤ

اُمِّهَا

رَسُوْلًا

یَّتْلُوْا

عَلَیْهِمْ

اٰیٰتِنَا ۚ

وَمَا

كُنَّا

مُهْلِكِی

الْقُرٰۤی

اِلَّا

وَاَهْلُهَا

ظٰلِمُوْنَ

۟

وَمَاۤ

اُوْتِیْتُمْ

مِّنْ

شَیْءٍ

فَمَتَاعُ

الْحَیٰوةِ

الدُّنْیَا

وَزِیْنَتُهَا ۚ

وَمَا

عِنْدَ

اللّٰهِ

خَیْرٌ

وَّاَبْقٰی ؕ

اَفَلَا

تَعْقِلُوْنَ

۟۠

اَفَمَنْ

وَّعَدْنٰهُ

وَعْدًا

حَسَنًا

فَهُوَ

لَاقِیْهِ

كَمَنْ

مَّتَّعْنٰهُ

مَتَاعَ

الْحَیٰوةِ

الدُّنْیَا

ثُمَّ

هُوَ

یَوْمَ

الْقِیٰمَةِ

مِنَ

الْمُحْضَرِیْنَ