اَلَّذِیْنَ

اٰتَیْنٰهُمُ

الْكِتٰبَ

مِنْ

قَبْلِهٖ

هُمْ

بِهٖ

یُؤْمِنُوْنَ

۟

وَاِذَا

یُتْلٰی

عَلَیْهِمْ

قَالُوْۤا

اٰمَنَّا

بِهٖۤ

اِنَّهُ

الْحَقُّ

مِنْ

رَّبِّنَاۤ

اِنَّا

كُنَّا

مِنْ

قَبْلِهٖ

مُسْلِمِیْنَ

۟

اُولٰٓىِٕكَ

یُؤْتَوْنَ

اَجْرَهُمْ

مَّرَّتَیْنِ

بِمَا

صَبَرُوْا

وَیَدْرَءُوْنَ

بِالْحَسَنَةِ

السَّیِّئَةَ

وَمِمَّا

رَزَقْنٰهُمْ

یُنْفِقُوْنَ

۟

وَاِذَا

سَمِعُوا

اللَّغْوَ

اَعْرَضُوْا

عَنْهُ

وَقَالُوْا

لَنَاۤ

اَعْمَالُنَا

وَلَكُمْ

اَعْمَالُكُمْ ؗ

سَلٰمٌ

عَلَیْكُمْ ؗ

لَا

نَبْتَغِی

الْجٰهِلِیْنَ