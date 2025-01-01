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اَلَّذِیْنَ
اٰتَیْنٰهُمُ
الْكِتٰبَ
مِنْ
قَبْلِهٖ
هُمْ
بِهٖ
یُؤْمِنُوْنَ
۟
وَاِذَا
یُتْلٰی
عَلَیْهِمْ
قَالُوْۤا
اٰمَنَّا
بِهٖۤ
اِنَّهُ
الْحَقُّ
مِنْ
رَّبِّنَاۤ
اِنَّا
كُنَّا
مِنْ
قَبْلِهٖ
مُسْلِمِیْنَ
۟
اُولٰٓىِٕكَ
یُؤْتَوْنَ
اَجْرَهُمْ
مَّرَّتَیْنِ
بِمَا
صَبَرُوْا
وَیَدْرَءُوْنَ
بِالْحَسَنَةِ
السَّیِّئَةَ
وَمِمَّا
رَزَقْنٰهُمْ
یُنْفِقُوْنَ
۟
وَاِذَا
سَمِعُوا
اللَّغْوَ
اَعْرَضُوْا
عَنْهُ
وَقَالُوْا
لَنَاۤ
اَعْمَالُنَا
وَلَكُمْ
اَعْمَالُكُمْ ؗ
سَلٰمٌ
عَلَیْكُمْ ؗ
لَا
نَبْتَغِی
الْجٰهِلِیْنَ
۟